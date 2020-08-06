В диппредставительстве напомнили, что суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию

Российская сторона не понимает претензий Токио к визиту министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева на остров Кунашир, который Япония считает своей территорией. Такое заявление сделало посольство РФ в Токио, получившем ранее от японского МИД представление по поводу приезда главы МЧС России на остров, связанного с открытием там аварийно-спасательного центра.

Дипломаты отметили, что Кремль не приемлет заявлений японской стороны, а суверенитет РФ в пределах южных Курил не подлежит оспариванию. Россия имеет право на осуществлении любых действий на своей территории, что регламентировано ее законодательством, которое распространено в пределах всей страны, о чем диппредставительство заявило на своей странице в "Фейсбук".

Как отмечает РИА "Новости", японская сторона неоднократно реагировала на визит высокопоставленных лиц на юг Курил подобным образом. После окончания Второй мировой в Токио заключили, что для подписания мирного договора с Москвой рассчитывают на "возвращение" островов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Япония не отвечает на предложение Кремля по мирному договору. Министр также отметил, что Москва направила в Токио концепцию соглашения, но ответа так и не дождалась.