Президент уверяет, что у задержанных в Минске обнаружили американские паспорта

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что на территории Республики были задержаны граждане Соединенных Штатов Америки.

Так, среди лиц, которых силовики схватили в Белоруссии, оказались люди с американскими паспортами, "женатые на сотрудницах Госдепа". Слова лидера нации передает БЕЛТА.

При этом Лукашенко отметил, что задержанных в подвластной ему стране защищает не НАТО, а Россия, добавляет "URA.RU"

Ранее "Утро.ру" делилось мнением украинской журналистки Юлии Витязевой по поводу происходящего между Москвой и Минском. Она считает, что Александр Лукашенко ждет личного обращения Владимира Путина с просьбой отпустить задержанных в Минске россиян.

