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Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что на территории Республики были задержаны граждане Соединенных Штатов Америки.
Так, среди лиц, которых силовики схватили в Белоруссии, оказались люди с американскими паспортами, "женатые на сотрудницах Госдепа". Слова лидера нации передает БЕЛТА.При этом Лукашенко отметил, что задержанных в подвластной ему стране защищает не НАТО, а Россия, добавляет "URA.RU".
Ранее "Утро.ру" делилось мнением
украинской
журналистки Юлии Витязевой по поводу происходящего между Москвой и Минском.
Она считает, что Александр Лукашенко ждет личного обращения Владимира Путина с просьбой отпустить задержанных в Минске россиян.
Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ