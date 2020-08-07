Лысенкову вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николая Лысенкова, пишет РИА "Новости".

Уточняется, что стражи порядка подошли к политику прямо на одном из избирательных участков. Полиция объяснила, что ему вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия.

Главу штаба Черечня задержали на 72 часа. Остальные подробности произошедшего выясняются.

Напомним, что выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Во вторник начался досрочный этап голосования. За пост борются пять человек, включая действующего лидера Республики Александра Лукашенко.