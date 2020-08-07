Три европейские страны призвали Белоруссию провести честные выборы

продолжениеРФ и Запад могут не признать победу Лукашенко - эксперт
Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Республике

Сразу три европейские страны призвали Белоруссию провести честные выборы. Франция, Германия и Польша выразили обеспокоенность тем, как проходит президентская гонка и досрочные выборы в Республике. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник началось досрочное голосование. В гонке, кроме Лукашенко, принимают участие еще четыре человека. 

Ранее "Утро.ру" писало, что российские артисты отказались поддержать действующего главу Республики и отменили концерты в Белоруссии.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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