Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Республике

Сразу три европейские страны призвали Белоруссию провести честные выборы. Франция, Германия и Польша выразили обеспокоенность тем, как проходит президентская гонка и досрочные выборы в Республике. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник началось досрочное голосование. В гонке, кроме Лукашенко, принимают участие еще четыре человека.

Ранее "Утро.ру" писало, что российские артисты отказались поддержать действующего главу Республики и отменили концерты в Белоруссии.