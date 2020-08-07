Российские артисты отказались от "предвыборных" концертов в Белоруссии

Российские артисты отказались от "предвыборных" концертов в Белоруссии
Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агутин, Пьеха, "Кар-Мэн" и другие предпочли не приезжать

Музыканты из России и Соединенных Штатов отказались от выступлений в Белоруссии, анонсированных ранее на 8 августа, за день до выборов президента Республики.

Так, Леонид Агутин написал на своей странице в "Фейсбук", что не станет приезжать после многочисленных обращений и просьб со стороны жителей Белоруссии. Стас Пьеха сообщил в "Инстаграм", что его выступление в стране состоится лишь во время осеннего тура.

Исполнительница Юлиана Караулова заявила, что не приедет в Республику, объяснив это коронавирусной эпидемией, отмечает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Отказом ответили американские артисты Saint Jhn и Tyga, который должен был выступить хедлайнером на минском концерте.

Группа "Кар-Мэн" также не осталась в стороне: музыканты заявили, что из-за ситуации "вокруг концертов 8 августа" перенесут свое выступление. А Григорий Лепс отметил, что не интересуется политикой и намерен выступить для людей, которые ждут его песен, передает "Подъем".

Ранее исполнительные комитеты нескольких белорусских городов анонсировали концерты российских и иностранных звезд. В Гомеле, Гродно, Минске и Витебске 8 августа должны были состояться бесплатные выступления в поддержку Александра Лукашенко. Организатором массовых мероприятий выступила одна из частных компаний.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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А Лепс - Молодец!
Валерий Камаев
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Коллаборационисты и оппортунисты они а не артисты. Если пара (или пара сотен) отмороженных позвонила - это не Народ Беларуси. И их поступок - предательство. Подлецы...
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