Выступления уже анонсированы в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле

Крупные концерты пройдут в Белоруссии 8 августа, перед днем выборов в президенты Республики. Вечером в нескольких городах состоятся бесплатные концерты российских и иностранных звезд.

Так, в Витебске выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы "Фабрика" и "Лас Вегас", отмечается на сайте городского исполкома. В Гродно споют Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Чага.

В Гомеле на сцену выйдут "Дискотека Авария", "Сябры" и Boney M. А перед Дворцом спорта в Минске споют американские рэперы Tyga и Saint Jhn, группы "Отпетые мошенники", "Кар-Мэн" и многие другие.

Организатором массового мероприятия является одна из частных компаний, сообщает "Sputnik Беларусь".

В Бресте и Могилеве пока что не анонсировано никаких выступлений в субботу.

После того, как стало известно о выступлении российских звезд в качестве поддержки Лукашенко, на них обрушилась волна критики. Григорий Лепс заявил, что политических интересов в своем решении не преследует.

"Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует", – приводит его слова издание "Подъем".

Не так давно на "Славянском базаре" в Минске выступил поп-король России Филипп Киркоров. После выступления на сцену к нему поднялся сам Александр Лукашенко. Президент обменялся с артистом теплыми словами, выразив ему уважение.



"Утро. ру" писало ранее, что из-за коронавируса гонорары российских звезд резко упали. Однако после длительного запрета на массовые мероприятия цены на их выступления поднялись в цене. Некоторые артисты стали принимать заработанные деньги в валюте. Причина заключается и в изменениях курса рубля.

