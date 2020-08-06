Российские звезды решили поддержать Лукашенко

Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступления уже анонсированы в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле

Крупные концерты пройдут в Белоруссии 8 августа, перед днем выборов в президенты Республики. Вечером в нескольких городах состоятся бесплатные концерты российских и иностранных звезд.

Так, в Витебске выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы "Фабрика" и "Лас Вегас", отмечается на сайте городского исполкома. В Гродно споют Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Чага.

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Гомеле на сцену выйдут "Дискотека Авария", "Сябры" и Boney M. А перед Дворцом спорта в Минске споют американские рэперы Tyga и Saint Jhn, группы "Отпетые мошенники", "Кар-Мэн" и многие другие.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Организатором массового мероприятия является одна из частных компаний, сообщает "Sputnik Беларусь".

Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Бресте и Могилеве пока что не анонсировано никаких выступлений в субботу. 

Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

После того, как стало известно о выступлении российских звезд в качестве поддержки Лукашенко, на них обрушилась волна критики. Григорий Лепс заявил, что политических интересов в своем решении не преследует. 

"Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует", – приводит его слова издание "Подъем". 

Не так давно на "Славянском базаре" в Минске выступил поп-король России Филипп Киркоров. После выступления на сцену к нему поднялся сам Александр Лукашенко. Президент обменялся с артистом теплыми словами, выразив ему уважение. 

"Утро. ру" писало ранее, что из-за коронавируса гонорары российских звезд резко упали. Однако после длительного запрета на массовые мероприятия цены на их выступления поднялись в цене. Некоторые артисты стали принимать заработанные деньги в валюте. Причина заключается и в изменениях курса рубля.

Егор МАЛКОВ

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