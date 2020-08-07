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В Австрии было проведено очередное расследование по делу Скрипалей. Экспертам удалось сделать настоящее открытие. Оказалось, в крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".
По данным портала "Конт", четыре австрийских министерства, служба госбезопасности и прокуратура провели в Вене расследование о якобы отравлении ядом "Новичок" семьи Скрипалей.
В секретных отчетах ОЗХО указано, что в крови пострадавших нет следов этого вещества. Ранее организация по запрещению химоружия передала копии результатов исследований австрийскому правительству.
Таким образом, версия Великобритании об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль коварными российскими спецназовцами трещит по швам.
Ранее "Утро.ру"
делилось новыми подробностями
дела Скрипалей.
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