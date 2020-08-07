Версия британцев разбилась об доказательства

В Австрии было проведено очередное расследование по делу Скрипалей. Экспертам удалось сделать настоящее открытие. Оказалось, в крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".

По данным портала "Конт", четыре австрийских министерства, служба госбезопасности и прокуратура провели в Вене расследование о якобы отравлении ядом "Новичок" семьи Скрипалей.

В секретных отчетах ОЗХО указано, что в крови пострадавших нет следов этого вещества. Ранее организация по запрещению химоружия передала копии результатов исследований австрийскому правительству.

Таким образом, версия Великобритании об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль коварными российскими спецназовцами трещит по швам.

Ранее "Утро.ру" делилось новыми подробностями дела Скрипалей. Местоположение экс-полковника ГРУ и его дочки окутано тайной, но есть предположения, где они могут скрываться.

