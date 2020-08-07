Неожиданный поворот: в крови Скрипалей не нашли следы "Новичка"

Неожиданный поворот: в крови Скрипалей не нашли следы "Новичка"
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Версия британцев разбилась об доказательства

В Австрии было проведено очередное расследование по делу Скрипалей. Экспертам удалось сделать настоящее открытие. Оказалось, в крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".

По данным портала "Конт", четыре австрийских министерства, служба госбезопасности и прокуратура провели в Вене расследование о якобы отравлении ядом "Новичок" семьи Скрипалей.

В секретных отчетах ОЗХО указано, что в крови пострадавших нет следов этого вещества. Ранее организация по запрещению химоружия передала копии результатов исследований австрийскому правительству.

Таким образом, версия Великобритании об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль коварными российскими спецназовцами трещит по швам. 

Ранее "Утро.ру" делилось новыми подробностями дела Скрипалей. Местоположение экс-полковника ГРУ и его дочки окутано тайной, но есть предположения, где они могут скрываться.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове

Депутат из РФ предложил лидеру Республики не делать странных заявлений

Как повысить пенсии до европейских: советы экспертов

Сейчас пенсионная система малоэффективна, отмечают аналитики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

852 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей