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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал, что российская сторона не оставляет попытки выяснить, что стало с Сергеем и Юлией Скрипалями.
Как сообщил дипломат, Москва продолжает слать запросы властям Великобритании с просьбой предоставить сведения о судьбе российских граждан. Однако они остаются без ответа, пишет РБК.
Так, доподлинно неизвестно даже то, где находятся родственники – в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии или какой-то другой стране.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что шпион
и его дочь собираются жить в Новой Зеландии или в Австралии. Россияне же и
вовсе считают, что Скрипали давно нежатся на пляжах Мексики и не вспоминают о Родине.
История с отравлением разведчика началась 4 марта
2018 г. Инцидент в Солсбери вызвал очередную волну негатива и осуждения в
сторону России. Так называемое дело Скрипаля привело к международного скандалу,
обмену послами и санкциями.
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