Местоположение экс-полковника ГРУ и его дочки окутано тайной

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал, что российская сторона не оставляет попытки выяснить, что стало с Сергеем и Юлией Скрипалями.

Как сообщил дипломат, Москва продолжает слать запросы властям Великобритании с просьбой предоставить сведения о судьбе российских граждан. Однако они остаются без ответа, пишет РБК.

Так, доподлинно неизвестно даже то, где находятся родственники – в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии или какой-то другой стране.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что шпион и его дочь собираются жить в Новой Зеландии или в Австралии. Россияне же и вовсе считают, что Скрипали давно нежатся на пляжах Мексики и не вспоминают о Родине.



История с отравлением разведчика началась 4 марта 2018 г. Инцидент в Солсбери вызвал очередную волну негатива и осуждения в сторону России. Так называемое дело Скрипаля привело к международного скандалу, обмену послами и санкциями.

