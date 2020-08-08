По словам кандидата в президенты Белоруссии, государство не может принадлежать одному человеку

Светлана Тихановская незадолго до выборов главы Белоруссии записала видеообращение к соотечественникам. Соперница Александра Лукашенко снялась вместе с женами экс-кандидатов Вероникой Цепкало и Светланой Колесниковой, которые ее поддерживают.

В своей речи Тихановская заявила о том, что Республикой владеют люди, а не президент, чиновники или партии. Она отметила, что не понимает фраз о том, что кто-то не отдаст государство другой власти. Кандидат на высокий пост задала риторический вопрос, а присваивал ли кто-то Белоруссию, чтобы ее не отдавать. Тихановская подчеркнула, что белорусы принадлежат лишь сами себе.

"Страна не должна принадлежать одному человеку",

– отметила кандидат в президенты, добавив, что "мы не будем присваивать страну себе". Видео было опубликовано на ютуб-канале "Страна для жизни".

Тихановская подчеркнула: оставаться президентом можно, не запугивая миллионы людей и не задерживая соперников и их семьи. По ее словам, чтобы быть лидером белорусов, не нужно различными способами устраивать фальсификацию выборов.

Соперница Лукашенко хочет, чтобы выборы были честными, а на улицах не было бы насилия. Тихановская отметила, что ее страна уже прозрела, добавив, что нужно лишь мягко разбудить тех, кто еще дремлет.

Цепкало же в свою очередь подчеркнула, что президент должен обращать внимания на желания своих людей, а не говорить народу, что делать. Колесникова же обвинила Лукашенко во лжи, уточнив, что он рассказывает о том, что в стране все хорошо, хотя это не так. Она призвала главу государства дать Белоруссии свободу, если он ее любит.

Выборы главы государства пройдут в Республике 9 августа. Некоторые эксперты предрекают Александру Лукашенко провал.