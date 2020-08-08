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Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за своего темперамента может выдать задержанных в Минске россиян Украине. Тогда Батька станет для российского коллеги Владимира Путина предателем. Такую версию высказал историк и журналист Николай Сванидзе.
По его словам, президент Белоруссии сейчас эмоционален и "на нерве", отчасти он искренен, а отчасти сам провоцирует это состояние. Эксперт считает, что сложившаяся сложная ситуация с задержанием россиян на фоне предвыборной гонки может сказаться на его решении, как поступить с гражданами РФ.
Однако Сванидзе считает, что отдав россиян Украине, Лукашенко перейдет черту, а этот поступок Путин ему уже не простит.
"Он бы, таким образом, из ненадежного союзника сразу превратился бы в глазах Путина в предателя",
– сказал Сванидзе "Эху Москвы", добавив, что такой человек хуже врага.
Группу из 33 россиян задержали в Минске 29 июля. В Белоруссии считают, что граждане РФ хотели устроить беспорядки в стране. В Минске не верят, что россияне направлялись транзитом в другую страну.
В воскресенье в Белоруссии состоятся самые скандальные выборы главы государства. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская и ее коллеги призвали Батьку уйти.
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