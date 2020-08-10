Американцы делают Европу беззащитной и зависимой

Вашингтон отстаивает свои интересы за счет европейских государств. Сейчас Америка ведет "удушающую" Евросоюз политику, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Как отметил эксперт, действия США на фоне мировой эпидемии коронавируса крайне губительный для Европы. Страны оказались в роли покорных исполнителей, которые вынуждены следовать указаниями из Белого дома.

"Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять", – пояснил замсек Совбеза.

Специалист считает, что Соединение Штаты намерено демонстрируют свою мощь, чтобы показать Евросоюзу, "кто здесь хозяин".

Венедиктов напомнил, что американцы планомерно разваливают обеспечивающие безопасность европейских государств соглашения. Так они поступили, например, с Договором по открытому небу.

Кроме того, действия Белого дома в отношении газопровода "Северный поток – 2" также направлены против Европы. Вставляя палки в колеса проекту, Вашингтон лишает европейского потребителя дешевого газа, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что санкции США против российского газопровода вынудили ЕС дать ответ. Стало известно, что Европейская комиссия уже работает над мерами, которые защитят Европу от произвола США.