Санкции США против "Северного потока-2" вынудили ЕС дать ответ

Санкции США против "Северного потока-2" вынудили ЕС дать ответ
Фото: Stefan Sauer / dpa/www.globallookpress.com
Европейцы придумали, как себя защитить

Европейская комиссия уже работает над мерами, которые защитят ЕС от произвола США. До конца 2020 г. будет обнародовано специальное Коммюнике о шагах по усилению финансового и экономического суверенитета Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Пойти на такие меры европейцев вынудили США, а точнее, их последние действия против российского проекта "Северный поток-2", непосредственно затрагивающие бизнес и руководство Германии и других стран ЕС.

В Европе уже не раз указывали США, что проводимая ими политика экстерриториальных санкций противоречит международному праву. Однако Вашингтон продолжает гнуть свою линию и угрожает европейским интересам. По этому вопросу позиция членов ЕС едина, утверждает дипломат:

"Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", – передает "Интерфакс".

Меры, которые будут прописаны в Коммюнике, должны "заложить основу для усиленного механизма санкций" против стран, которые будут угрожать суверенитету ЕС, подчеркнул Эдерер.

На днях сенаторы США направили  предпринимателям ФРГ письмо, в котором угрожали финансовым крахом тем, кто продолжить участвовать в реализации проекта "Северный поток-2". В МИД ФРГ уже назвали данное послание американских законодателей "покушением на суверенитет" Германии.  

Ожидается, что строительство нового экспортного газопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря завершится в текущем году. Однако санкции США могут привести к тому, что "Северный поток-2" не будет работать на полную мощность.

Николай ВИКТОРОВ

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