МИД ФРГ: "Северный поток - 2" стал предлогом для посягательств США на суверенитет Германии

МИД ФРГ: "Северный поток - 2" стал предлогом для посягательств США на суверенитет Германии
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
В Берлине отреагировали на угрозы американских сенаторов

Давление США на немецкие компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток – 2", является недопустимым. Об этом заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен.

Ранее руководство порта Засница в Германии получило письмо с угрозами от группы сенаторов США. Американские законодатели припугнули европейских бизнесменов грядущим "финансовым крахом", если они не прекратят участие в проекте "Северный поток – 2". По их словам, пакет новых санкций в Вашингтоне уже готов.

Такая политика является "серьезным посягательством на наш национальный суверенитет", прокомментировал события Аннен в интервью Handelsblatt. Он подчеркнул, что Европа не должна поддаваться шантажу, и предупредил, что Берлин намерен воспользоваться своим председательством в Совете ЕС, чтобы принять меры по защите европейского суверенитета от внешнего воздействия.

Ответили американским коллегам и в бундестаге. Депутат комитета по вопросам энергетики Мартин Науманн указал, что выбранный сенаторами США тон "неуместен для диалога между партнерами", передает РИА "Новости". Он выразил надежду, что высказанное в письме мнение принадлежит лишь кучке агрессивно настроенных людей, а не американским властям в целом. Саму же Америку он иронично назвал "бывшей страной свободы", пишет "Царьград"

Ранее в Копенгагене подтвердили разрешение на возобновление работ по проекту "Северный поток – 2" в датских водах. Ожидается, что газопровод будет достроен уже в этом году.

Николай ВИКТОРОВ

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