Российскому трубопроводу уже не помешают ни США, ни Польша

Газопровод "Северный поток – 2", получивший сегодня окончательное разрешение Копенгагена на достройку российской трубы, может быть завершен к концу 2020 года. Эксперты считают, что проект будет доведен до конца несмотря на угрозы новых санкций Вашингтона или объявленные накануне штрафы Варшавы.

Как считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG не станет афишировать возобновление укладки труб, чтобы не привлечь внимание противников газопровода. Он предполагает, что строительство начнется в августе и завершится в декабре. Все будет зависеть от погодных условий, поскольку осенью Балтику штормит.

"При благоприятном сценарии для прокладки труб может понадобиться 3-4 месяца", – сказал в комментарии NEWS.ru специалист.

С ним согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что задействованный на "СП – 2" трубоукладчик "Академик Черский" может укладывать трубы со скоростью 2 км в сутки. Таким образом, если не задерживать далее строительство, его можно завершить к концу текущего года.

"Были заявления, что ввод в эксплуатацию предполагается примерно в первом квартале 2021-го, так что в начале зимы могут достроить и дальше будет три месяца на пуско-наладочные работы", – пояснил Юшков.

Также он оценил сообщение польского регулятора UOKiK о штрафе в отношении "Газпрома" из-за "СП – 2". По его мнению, Варшава просто пытается запугать инвесторов проекта, чтобы они из него вышли и забрали свои кредиты. И в своем противостоянии российской трубе помогли заокеанскому старшему брату, то бишь Вашингтону.

"Думаю, что компании-партнеры не испугаются. Санкции США их не коснутся, а с польским антимонопольным органом все будут судиться. Так что с этой стороны, "Северному потоку – 2" ничто не угрожает", – резюмировал эксперт.

Ранее в июле "Утро.ру" уже приводило прогноз Юшкова насчет достройки "СП – 2". Он и тогда предполагал, что проект будет реализован уже этой осенью, поскольку осталось уложить примерно 100 км труб.

