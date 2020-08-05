Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Компания, которая ранее укладывала газопровод на российском участке трассы, заявила, что не будет продолжать участвовать в проекте при прокладке труб в Дании. Об этом сообщает РБК. 

Сейчас достраивание "Северного потока – 2" возможно судами, оснащенными системой динамического и якорного позиционировани, пишет издание. Одним из возможных кандидатов считали якорную баржу "Фортуна" компании "Межрегионтрубопроводстрой".

Однако представители фирмы заявили: трубоукладчик им не принадлежит, они лишь используют его в других проектах по договору бербоут-чартера, передает телеканал "360". Участие в достраивании он принимать не сможет, а сама компания отказалась от каких-либо работ по укладке труб газопровода, "ставшего мишенью американских санкций". 

Вторым кандидатом на достраивание "Северного потока – 2" называют трубоукладчик "Академик Черский" с динамическим позиционированием, пишет "Вечерняя Москва"

В конце прошлого года Вашингтон заявил о введении санкций против всех компаний, участвующих в достраивании газопровода в Европу. После этого от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas. Эксперты предполагают, что прокладку "Северного потока – 2" завершат уже в этом году. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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