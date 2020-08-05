Баржа "Фортуна" не будет участвовать в реализации проекта из-за Вашингтона

Арендатор трубоукладочной баржи "Фортуна", которая, как предполагалось, войдет в группу судов для достройки газопровода "Северный поток – 2", испугался рестрикций США и поэтому отказался участвовать в укладке последних труб проекта. К такому выводу пришел эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

"Опасение американских санкций – это самая очевидная причина, по которой могло быть принято решение об отказе участия "Фортуны" в достройке "Северного потока – 2", – рассказал РИА ФАН специалист.

При этом он считает, что данная баржа малопригодна для укладки глубоководных участков проекта. Вероятно, оператор строительства делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", которому нужно модернизировать оборудование для работы с трубами большого диаметра.

"Кроме того, необходимо сформировать и флотилию судов обеспечения, которые также должны быть российскими из-за того, что иностранные будет невозможно нанять из-за американских санкций", – отметил Простаков.

По его мнению, на сегодня сняты все правовые препятствия для начала достройки "СП – 2". Компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG лишь придется предоставить властям Дании новый график работ на Балтике, а он не требует согласований и одобрения Копенгагена.

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщило, что арендатор "Фортуны" АО "Межрегионтрубопроводстрой" заявил об отказе участвовать в достройке российского газопровода. В компании пояснили, что баржа им не принадлежит, они лишь арендуют ее для работ в других проектах по договору бербоут-чартера.

Также мы накануне писали, что отечественные эксперты полагают, что "Северный поток – 2" может быть завершен к концу текущего года. Все будет зависеть, в том числе, от благоприятных погодных условий, поскольку осенью Балтийское море часто штормит.

