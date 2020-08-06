Трубоукладчик "Фортуна" достроит "Северный поток - 2" вопреки заявлениям компании

Трубоукладчик "Фортуна" достроит "Северный поток - 2" вопреки заявлениям компании
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Участники проекта пытаются максимально запутать США

Заверения руководства "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), что компания не собирается достраивать газопровод "Северный поток – 2" с помощью баржи "Фортуна", не означают, что это судно не будет задействовано в проекте. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, МРТС просто публично дистанцировалась от проекта, чтобы не попасть под санкции США. Привлечь сам корабль к строительным работам это не помешает.

Компания МРТС не случайно подчеркнула, что является всего лишь арендатором "Фортуны". Это значит, что кто-либо другой может также взять корабль в аренду. Это первое.

Второе: "Фортуна" несколько месяцев провела в немецком порту "Мукран", являющемся логистической базой "Северного потока – 2". Зачем, если ее не собираются задействовать в проекте, задает вопрос Юшков. И зачем оператор добивался от Дании разрешения на использование в Балтийском море судов с якорным позиционированием, к каким относится именно "Фортуна", приводит "Взгляд" рассуждения эксперта.

По мнению Юшкова, все указывает на то, что "Фортуну" готовят к работам на "Северном потоке – 2". А заявления МРТС – это то же самое, что сделал "Газпром", избавившись от "Академика Черского": передав трубоукладчик другой компании, концерн ликвидировал риск американских санкций, но возможность использования корабля для строительства газопровода осталась.

Тем временем немецкие журналисты заметили в водах ФРГ еще одно судно, которое может быть причастно к проекту "Северный поток – 2". На нем находятся около 140 человек. Предположительно, это строители, которых наняли для укладки труб, передает "Царьград"

Ранее Дания подтвердила разрешение возобновить строительство "Северного потока – 2" в своих водах. Срок, когда можно было оспорить соглашение, истек 4 августа.

Николай ВИКТОРОВ

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