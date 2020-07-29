Россия перешла к последнему этапу достройки "Северного потока – 2"

Сегодня стало известно, что судно-трубоукладчик "Северного потока – 2" исключили из активов госкорпорации "Газпром". По мнению экспертов, это значит, что наша страна приступила к заключительному этапу достройки газопровода.

Собственником судна является компания СТИФ. Документ, подтверждающий, что это предприятие больше не входит в активы "Газпрома", размещен на сайте энергетического гиганта. При этом известно, еще 31 марта компания была в группе госкорпорации.

Таким образом, "Газпром" либо больше не владеет СТИФ, либо по каким-то причинам скрыл компанию из списка аффилированных лиц.

В свою очередь, РБК приводит сведения, согласно которым СТИФ продолжает работать – юридическое лицо не ликвидировано. Ранее эксперт Андрей Суздальцев отмечал, что смена владельца трубоукладчика говорит о том, что наша страна перешла к последнему этапу достройки газопровода.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением специалиста о том, что строительство "Северного потока – 2" завершат осенью текущего года.С таким прогнозом выступил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.