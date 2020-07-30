Политолог: США изолируют Германию из-за "Северного потока - 2"

Политолог: США изолируют Германию из-за "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Эксперт предложил не пускать американцев на Мюнхенскую конференцию

Европа должна ответить на санкции Вашингтона против "Северного потока – 2". В противном случае она фактически признает, что интересы США выше интересов Европейского союза. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Как подчеркнул эксперт, молчание Европы может означать только одно: европейские политики готовы принять доктрину США, согласно которой "Америка превыше всего".

Александр Рар также добавил, что ограничения, которые грозится ввести Вашингтон в отношении российского газопровода, носят исключительно политический характер. Цель Америки – не удар по экономике Европы, а изоляция Германии.

По мнению Рара, сейчас политики ФРГдолжны принять судьбоносное решение. Либо они отстоят свою независимость и суверенитет Германии и Европы, либо пойдут на поводу у США.

Политолог считает, что Берлин должен ввести ответные санкции. Например, запретить политикам из Штатов участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Это могло бы сильно ударить по Америке, пишет РИА "Новости".

Экономист Владислав Гинько также считает правильным ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2", передает телеканал "360". Как отметил эксперт, поведение США вызывает недовольство европейцев, потребляющих газ, и они должны отстаивать собственные интересы.

Ранее Александр Рар пояснял, какой стратегии должна придерживаться Германия в отношении угроз со стороны Америки. По его мнению, в этом вопросе должны принять участие крупные представители бизнеса.

Ольга ФЕДОРОВА

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