Немцы взбунтовались против санкций США из-за "Северного потока - 2"

Немцы взбунтовались против санкций США из-за "Северного потока - 2"
Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Фото: www.globallookpress.com
Депутаты бундестага написали в Вашингтон письмо, в котором выразили возмущение действиями американцев

Немецкие депутаты считают, что Соединенные Штаты пытается оказать на Европу давление из-за строящегося газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в письме Свободной демократической партии бундестага, направленного американским сенаторам – республиканцу Теду Крузу и демократке Джинн Шейхин.

"Позиция коллег в парламентской фракции СвДП ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела", – заявил официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн РИА "Новости".

Одновременно немец считает, что ответные рестрикции Берлин не должен вводить в отношении Вашингтона, поскольку это не в интересах Европы. Он отметил, что Штаты и ЕС тесно сотрудничают, в том числе "в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов".

Что касается "СП – 2", то это европейский проект, в котором участвуют компании из 12 государств-членов Евросоюза, и строительство российского газопровода было одобрено в соответствии со всеми правилами Брюсселя, напомнил Нойманн. По его мнению, действия американцев влияют "на инвестиционную, плановую и правовую безопасность Германии и ЕС", а значит являются вмешательством в суверенные дела Евросоюза.

Накануне глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил том, что европейцы должны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона о введении санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве нашей трубы, сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Добавим, что это уже не первое письмо-воззвание к разуму представителей Штатов, направленное из Берлина. "Утро.ру" писало в середине июля о послании председателя комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клауса Эрнста в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и авторов законопроекта по расширению санкций против "СП – 2". В нем он просил не принимать очередной пакет рестрикций и уважать решения Евросоюза.

Как напоминает "ЦарьГрад", 21 июля члены Конгресса США одобрили проект ограничений в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", разработанный Госдепом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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вы,фрицы,еще ножками потопочите,писульку они накарябали,попробуйте трусы в ответ им санкцию ввести,тогда хоть какое то внимание к вашим возмущениям проявят матрасники
Валерий Гудзь
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Чего амереканцы ! Газ хорошее оружие для душегбок !
Сколько миллионов невинно убиенных в газовых камерах ???
Забыли ???
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