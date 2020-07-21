Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока - 2"

Решение принято единогласно

Американский Конгресс поддержал поправки в госбюджет об усилении санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на официальной странице законодательного ведомства в "Твиттер".

Отмечается, что Конгресс принял поправку единогласно. Вводимые ограничения касаются тех организаций, которые занимаются строительством трубопровода, а также предоставляют услуги компаниям по его прокладке.

Ранее представитель "зеленой партии" ФРГ Клаудия Мюллер заявила, что официальный Берлин не может сделать ни одного предложения в качестве ответа на американские санкции по "Северному потоку – 2". По ее словам, в этом вопросе Германия остается изолированной.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что позиция Берлина по "Северному потоку – 2" останется неизменной даже под давлением Вашингтона: этот проект имеет стратегическое значение для европейских государств. По этой причине ФРГ выступает в поддержку строительства трубопровода.

Егор МАЛКОВ

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