Решение принято единогласно

Американский Конгресс поддержал поправки в госбюджет об усилении санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на официальной странице законодательного ведомства в "Твиттер".

Отмечается, что Конгресс принял поправку единогласно. Вводимые ограничения касаются тех организаций, которые занимаются строительством трубопровода, а также предоставляют услуги компаниям по его прокладке.

The House adopted the @RepRubenGallego amendment #13 (clarifies and extends sanctions related to the construction of the Nord Stream II pipeline) by voice.



The House is debating the @RepAdams amend #17 - Extends CARES student loan protections for private student loan borrowers. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) July 20, 2020

Ранее представитель "зеленой партии" ФРГ Клаудия Мюллер заявила, что официальный Берлин не может сделать ни одного предложения в качестве ответа на американские санкции по "Северному потоку – 2". По ее словам, в этом вопросе Германия остается изолированной.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что позиция Берлина по "Северному потоку – 2" останется неизменной даже под давлением Вашингтона: этот проект имеет стратегическое значение для европейских государств. По этой причине ФРГ выступает в поддержку строительства трубопровода.