Американский Конгресс поддержал поправки в госбюджет об усилении санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на официальной странице законодательного ведомства в "Твиттер".

Отмечается, что Конгресс принял поправку единогласно. Вводимые ограничения касаются тех организаций, которые занимаются строительством трубопровода, а также предоставляют услуги компаниям по его прокладке.

The House adopted the @RepRubenGallego amendment #13 (clarifies and extends sanctions related to the construction of the Nord Stream II pipeline) by voice.



