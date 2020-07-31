Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Строительство газопровода "Северный поток – 2" на Балтике может возобновиться уже сразу после 3 августа. Об этом сообщили в Датском энергетическом агентстве (ДЭА).

Напомним, именно в этот день заканчивается срок подачи апелляций на решение Копенгагена, позволяющего использовать в водах Королевства судов с якорным позиционированием. Соответствующую жалобу можно было оформить в течение четырех недель со дня обнародования данного согласия, т.е. с 6 июля.

Как заявила представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен, даже если подобный документ поступит в Апелляционный совет по энергетике, он не будет иметь "немедленного приостанавливающего действия". Разве что ведомство не примет иного решения, отметила она.

Оператор проекта Nord Stream 2 должен представить Копенгагену новое расписание укладки труб, однако его в ДЭА утверждать не должны, передают "Вести.ру" со ссылкой на главу пресс-службы датского регулятора Туре Фалбе-Хансена.

Напомним, 6 июля Дания дало "добро" на укладку газопровода в территориальных водах Королевства на Балтийском море с использованием судов с якорным позиционированием. Тогда "Утро.ру" писало, что при начале возобновления строительства "СП – 2" в августе оно может быть завершено уже текущей осенью. Всего осталось проложить чуть больше 100 км газопровода в датских водах к юго-востоку от острова Борнхольм.

Позже ряд экспертов и СМИ предположили, что возобновлению строительства может помешать нерест трески. Однако эта очередная западная пугалка никак не может помешать работам на "Северном потоке – 2", поскольку ограничения касаются лишь Борнхольмского бассейна, а там участок газопровода был уложен еще в декабре 2019 года, сообщило РИА "Новости".

