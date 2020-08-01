Однако американцы побоятся пойти на такой страшный шаг

Вашингтон уже ничего не сможет сделать для того, чтобы сорвать запуск "Северного потока – 2". Такой вывод сделал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт уточнил, что очередные санкции против газопровода еще не введены. В Европе многие политики надеются, что им удастся договориться с США по поводу рестрикций. А если глава Белого дома Дональд Трамп проиграет выборы президента, а его место займет демократ Джо Байден, то новых ограничительных мер может и не быть.

При этом у США есть только один способ остановить "Северный поток – 2".

"Что американцы смогут тут сделать? Что, атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод на последнем этапе?"

– заявил Рар в интервью "Украине.ру".

Он добавил, что такой сценарий невозможно представить даже в кошмарном сне. Впрочем, США будут все равно пытаться устраивать блокады, чтобы газ по трубе не пошел, добавил политолог. Эксперт не исключил, что по "Северному потоку – 2" могут в итоге пустить водород, а не голубое топливо. Так, Германия избавится от страстей из-за проекта и сохранит с Россией энергетическое сотрудничество.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что газопровод начнут достраивать уже в августе.