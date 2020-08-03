Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики

"Газпром" должен выплатить польской стороне 213 млн злотых (€50 миллионов). Соответствующее постановление вынесло местное антимонопольное ведомство.Самый большой штраф в истории Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) выписало российской компании за отказ предоставить документы по "Северному потоку – 2".

Польша требовала от "Газпрома" раскрыть данные о финансировании строительства экспортного газопровода, а также контракты на поставку, хранение и распределение газа в будущем. Однако российская компания не передала документы в срок и даже не собиралась этого делать, поскольку не разослала соответствующие запросы, говорится в сообщении ведомства. В связи с этим UOKiK наложил максимально возможное наказание – штраф в размере €50 миллионов.

В Польше обвиняют "Газпром", а также европейские энергетические концерны Engie Energy, Shell, Uniper, Wintershall, OMV в создании консорциума для строительства российского газопровода без одобрения UOKiK. За это, по польскому законодательству, Варшава имеет право требовать 10% годового оборота проекта-нарушителя. Более того, UOKiK может вообще запретить работу компании или потребовать ее передачи под свой контроль.

Ранее за отказ предоставить данные по "Северному потоку – 2" Польша оштрафовала на 172 млн злотых соинвестора проекта – французскую компанию Engie. По мнению политтехнолога Марата Баширова, поляки придумали "хороший бизнес", выписывая штрафы за "Северный поток – 2".

"Явно с Киевом консультировались", – цитирует эксперта "Царьград".

"Северный поток – 2" предполагает прокладку двух труб мощностью до 55 млрд кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Против изначально выступала Украина, которая теряет доход от использования своей ГТС для транзита сырья в Европу.

Строительство газопровода было приостановлено в январе 2020 г. из-за санкций США, но затем Россия нашла возможность закончить проект. На днях стало известно о сроках возобновления глубоководной прокладки труб. Тем временем США придумали новые санкции, которые в большей степени затрагивают Германию.