"Газпром" затаскает по судам Польшу из-за штрафа против "Северного потока - 2"

"Газпром" затаскает по судам Польшу из-за штрафа против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Запрашиваемые Варшавой документы не имеют отношения к ее расследованию инвестиций строительства трубопровода

"Газпром" намерен через суд обжаловать выписанный властями Польши штраф в примерно €50 миллионов из-за отказа российского монополиста предоставить информацию по финансированию "Северного потока – 2". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как утверждают в "Газпроме", запрашиваемые польским регулятором UOKiK данные не имеют никакого отношения к антимонопольному расследованию по газопроводу. Компания пока не получила уведомление о штрафе, но уже планирует обжаловать это решение после его изучения.

Ранее "Газпром" направлял запрос в Варшаву с тем, чтобы получить от польской стороны обоснование своего требования, но ответа так и не было, пишет РИА "Новости".

В понедельник "Утро.ру" сообщало, что UOKiK постановил взыскать с российской компании на 213 млн злотых, поскольку она отказывается сотрудничать с Варшавой в деле по "СП – 2". Польский регулятор пояснил, что речь идет о расследовании финансирования реализации международного проекта без согласия директора UOKiK.

По мнению первого зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, такими шагами польская власть пытается остановить строительство "Северного потока – 2", чтобы сохранился транзитный путь доставки нашего газа через Украины. Он искренне не понимает, "с какого перепуга" у Варшавы есть дело до новой трубы, которая даже не проходит по территории Польши. Джабаров оценил действия поляков как недобросовестную конкуренцию, сообщает RT.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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