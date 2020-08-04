Политик при этом уверен, что в стране нет жестких антироссийских настроений

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил, что его не устраивает в РФ. Он раскритиковал нашу страну за строительство "Северного потока – 2". При этом политик уверен, что в Польше не так уж сильно проявляются антироссийские настроения. Об этом пишет Biznes Alert.

"Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, "Северный поток – 2", – сказал Моравецкий.



Он объяснил свою позицию тем, что европейские деньги, вложенные в строительство газопровода, якобы, пойдут на создание российского оружия. Кроме того, по мнению политика, РФ с помощью строительства трубы попытается "отрезать" Украину от газоснабжения, а после этого будет делать с ней все, что захочет.

Недовольство политика распространилось и на Германию. Позиция европейской страны по вопросу строительства "Северного потока – 2" кажется ему непонятной. Газопровод, считает Моравецкий, опасен для Польши, пишет РИА ФАН. Он уточнил, что в политических кулуарах Варшавы существуют разные мнения относительно отношений с ФРГ, однако "СП – 2" страна не примет. Спикер уверен, что это может испортить дипломатические связи двух государств, сообщает "Комсомольская правда".