Дания подтвердила начало работ на "Северном потоке - 2"

Дания подтвердила начало работ на "Северном потоке - 2"
Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Прокладку труб в Балтийском море можно возобновить уже 4 августа

Для возобновления строительства газопровода "Северный поток – 2" не осталось препятствий. Срок подачи апелляции на разрешение Дании использовать при прокладке труб якорные суда истек, жалоб не поступило. Соответственно, уже с 4 августа глубоководные работы на датском участке Балтийского моря можно начинать, сообщили в Копенгагене.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG обратился к Датскому энергетическому агентству (ДЭА) с просьбой разрешить использовать на стройке суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным. В начале июля ДЭА положительно ответило на заявку, но предупредило, что до 3 августа любой желающий может оспорить это решение, пишет РИА "Новости".

Противники проекта, в частности, утверждали, что использование якорей может навредить экологии региона, и даже опасались, что могут быть повреждены захоронения химического оружия на дне Балтийского моря. Однако официальных возражений не последовало, а ДЭА, в свою очередь, уверило общественников, что маршрут "Северного потока – 2" пролегает за пределами опасной зоны.

Планируется, что заканчивать глубоководные работы будут трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна". Оба судна, а также вспомогательные корабли, уже несколько недель находятся в немецких водах Балтийского моря. Строительству пытаются помешать США. Там согласовали новый пакет санкций против участников проекта. Тем временем Польша наложила на "Газпром" многомиллионный штраф за отказ российской компании показать контракты с иностранными партнерами по "Северному потоку – 2".

Николай ВИКТОРОВ

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