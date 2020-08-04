"Газпром" пытается спасти "Северный поток - 2" на территории США

"Газпром" пытается спасти "Северный поток - 2" на территории США
Фото:Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
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Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG, единственным собственником которого является "Газпром", в первом полугодии 2020 г. заплатил за услуги лоббистов в США $1,69 млн, что вдвое больше, чем в 2019-м, и больше, чем за весь 2018-й. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, лоббированием интересов оператора российского газопровода занимаются компании GR Government Affairs, Sweeney & Associates и Roberti Global.

При этом остается загадкой, с кем именно лоббисты встречаются во властных кругах Штатов, поскольку они не зарегистрированы в Минюсте в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (The Foreign Agents Registration Act, FARA), принятым в 1938 г. для ограничения влияния нацистской Германии и коммунистической СССР на политику Вашингтона. Согласно FARA, лоббисты должны раскрывать каждую встречу с американскими официальными лицами, а также материалы, которые они распространяют.

Однако те, кто продвигает интересы Nord Stream 2, зарегистрировались в соответствии с Законом о раскрытии информации о лоббировании 1995 года, который внес поправки в FARA. Согласно им лоббистам иностранных компаний или частных лиц разрешено сообщать намного меньше информации, если их деятельность не осуществляется во благо иностранного правительства.

Представители оператора "СП – 2" и лоббистских компаний не ответили на запросы Reuters о комментариях. Но Nord Stream 2 характеризует себя как коммерческий, а не политический проект, отмечает агентство.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа не согласен с этим утверждением, заявив, что лоббисты стремятся продвигать национальные интересы Москвы.

"Тот факт, что у нас есть люди, работающие на "Газпром", являющийся, по сути, российским государством, которое, как известно, вмешивается в наши процессы, – это безумие", – сказал он, попросив не называть его имени.

В свою очередь, лоббисты иностранных противников "СП – 2" зарегистрировались под эгидой FARA. В частности, Yorktown Solutions LLC продвигает интересы украинского "Нафтогаза" и его компаний-партнеров, выступающих против строительства российского газопровода.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил Reuters, что представители госпредприятия Незалежной ездят в Вашингтон примерно раз в месяц, чтобы предоставить обновленную информацию о состоянии "Северного потока – 2" и обсудить, как остановить проект.

Напомним, ранее во вторник, 4 августа, Дания дала окончательный зеленый свет на продолжение достройки нашей трубы в Балтийском море. Дело в том, что к установленному сроку не пришла ни одна апелляция против решения Датского энергетического агентства (DEA), позволившего 6 июля Nord Stream – 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для завершения укладки труб на Балтике.

Строительство оставшихся около 100 км газопровода можно возобновить уже хоть сегодня.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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