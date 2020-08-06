Власти Германии поддержат бизнес в противостоянии с США

Немцы умеют считать деньги, поэтому в выборе между выгодой от "Северного потока – 2" и риском американских санкций выберут российский проект. В этом убежден директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

По его мнению, предприниматели Германии прекрасно понимают как плюсы, которые дает газопровод промышленности и потребителям ФРГ, так и потери от возможного отказа от проекта. Учитывая, что европейский бизнес уже пострадал от санкций США, которые носят экстерриториальный характер, немецкие власти, скорее всего, встанут на сторону предпринимателей и не откажутся от поддержки "Северного потока – 2" даже под давлением Вашингтона.

"Я думаю, что на политическом уровне будет проявлена некая твердость", – подчеркнул Войтоловский.

В то же время, он допустил, что американцы будут все более агрессивно давить на европейцев в плане географии поставок энергоносителей, поскольку заинтересованы в увеличении экспорта своего СПГ в Европу, передает РИА "Новости".

Строительство газопровода "Северный поток – 2" из РФ в ФРГ было приостановлено в начале 2020 г. из-за угрозы санкций США в отношении иностранных компаний, участвующих в реализации проекта. Сейчас РФ получила возможность закончить прокладку труб по дну Балтийского моря своими силами. На этом фоне в Вашингтоне объявили о новых санкциях, которые затронут уже компании-потребители российского газа.