Вам письмо: американцы потребовали от немцев прекратить строить "Северный поток - 2"

Вам письмо: американцы потребовали от немцев прекратить строить "Северный поток - 2"
Трубоукладчик "Академик Черский" в порту Мукран. Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон угрожает разрушить финансовое благосостояние отдельно взятой германской морской гавани

Оператор немецкого порта в Заснице на острове Рюген получил письмо от американских сенаторов, в котором те призвали немедленно остановить все работы по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Послание на трех страницах подписано сенаторами-русофобами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток – 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", – угрожают американцы представителям суверенного государства ФРГ.

Сенаторы обвиняют порт в "сознательном предоставлении важных товаров, услуг и прочая проекту "СП – 2"". Отмечается, что в гавани хранились трубы для газопровода, также она снабжает продовольствием два российских корабля.

"Ваше снабжение "Фортуны" или "Академика Черского" определенно попадет под санкции в тот момент, когда один из двух кораблей погрузит в воду трубу для строительства трубопровода "Северный поток – 2"", – стращают немцев три американца.

Сенаторы предупредили, что данное письмо является формальным юридическим указанием на то, что поддержка проекта сопряжена с риском подвергнуть юридическим и экономическим санкциям сам порт, а также его управляющих, акционеров и сотрудников. Рестрикции приведут к тому, что морская гавань и пострадавшие лица будут экономически и финансово отрезаны от США. Всем американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с портом, а также иным заинтересованным лицам, включая импорт и экспорт товаров через Мукран.

Как отмечает издание, паромный порт Засниц GmbH принадлежит на 90% городу Засниц и на 10% земле Мекленбург-Передняя Померания. Представитель гавани по запросу газеты сказал, что не хочет комментировать это письмо. Данный вопрос входит в сферу государственной и федеральной политики.

Ранее телеканал RT сообщал о том, что Тед Круз призвал госсекретаря США Майка Помпео "однозначно подтвердить" планы администрации президента Дональда Трампа ввести "любые необходимые санкции", чтобы не допустить завершения "СП – 2".

Напомним, на днях Дания дала добро на продолжение укладки труб в своих территориальных водах в Балтийском море. До сих поступает противоречивая информация, будет ли участвовать в завершении укладки труб баржа "Фортуна".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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