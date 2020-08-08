Эксперт: "Северному потоку - 2" грозит простой после завершения строительства

Эксперт: "Северному потоку - 2" грозит простой после завершения строительства
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Германия не в состоянии защитить газопровод от США

Эксперты продолжают рассуждать о том, что ждет "Северный поток – 2". Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что даже если газопровод будет достроен, несмотря на санкции США, возникает вопрос, а будет ли он запущен. 

"Вопрос в том, сможем ли эксплуатировать, будут ли с нами сотрудничать соответствующие компании, от которых мы зависим",

– заявил специалист, добавив, что есть шанс, что проект и вовсе не удастся завершить. 

Белов добавил, что у Германии нет никаких рычагов давления – Берлин не может сделать то, что способны США. Вашингтон действует через финансы, а Берлин должен все свои действия согласовывать с Евросоюзом, поэтому он останавливается лишь на красноречивых высказываниях. 

Эксперт подчеркнул, что США из-за предвыборной кампании Дональда Трампа могут ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Германия же сможет защитить свои компании, что не является ответными мерами или контрсанкциями. 

"Но мы видим, что противостоять США пока никто не может. На примере Ирана – ничего не получилось",

заключил Белов в разговоре с издание "СвободнаяПресса". 

Похожую точку зрения выразил и немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Германия в случае удара США не станет просить о помощи другие страны, а просто ничего не будет делать. 

Строительство "Северного потока – 2" приостановилось после введения США санкций против проекта в конце 2019 года. В начале августа Дания дала окончательное добро на завершение строительства, но Вашингтон грозится ввести новые рестрикции. 

Полина ИВАНОВА

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