Почему "Северный поток - 2" будет достроен: немецкий политолог дал объяснение

Почему "Северный поток - 2" будет достроен: немецкий политолог дал объяснение
Засниц-Мукран. Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Правительство ФРГ оказалось между двух огней в Европе

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. С таким мнением выступил немецкий политолог Александр Рар в ходе сегодняшней онлайн-конференции о ситуации в российско-германских отношениях.

Он отметил, что Европа постепенно откажется от угля и газа и перейдет с возобновляемым источникам энергии через пару-тройку десятков лет. Однако Евросоюзу будет нужно российское голубое топливо, считает эксперт.

При этом Вашингтон сделает все, чтобы навязать потребителям Старого Света свое сжиженное сырье. Берлин в данном вопросе твердо стоит за реализацию "СП – 2", но другие государства ЕС могут выступить за поставки американского СПГ, пишет  Nation News.

В сложившейся ситуации глава МИД ФРГ Хайко Маас оказался в крайне тяжелой ситуации, констатировал Рар.

На прошлой неделе "Утро.ру" сообщало о письме-угрозе со стороны сенаторов США в адрес оператора немецкого порта в Заснице, где хранятся трубы для российского газопровода и откуда снабжаются продовольствием наши суда, которые, как предполагают СМИ, будут участвовать в достройке проекта. Американцы предупредили об экономических санкциях морскую гавань, ее управляющих, акционеров и сотрудников.

Между тем, накануне стало известно, что в ЕС разрабатывают механизм борьбы с экстерриториальными рестрикциями третьих стран, в том числе против "СП – 2". Об этом сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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