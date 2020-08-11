Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода

Запуск газопровода "Северный поток – 2" может быть отложен на неопределенное время из-за санкций США. Это признали в немецкой энергетической компании Uniper, являющейся соинвестором проекта.

Более того, в компании допустили, что проект и вовсе не будет реализован, и морально приготовились к потере €700 млн, уже вложенных в строительство.

"Риск краха проекта "Северный поток – 2" по-прежнему считается главным риском для Uniper. В случае незавершения проекта Uniper, вероятно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и лишиться процентов от ожидаемого дохода", - цитирует РИА "Новости" отчет компании.



Во вторник, 11 августа, в Москву прибывает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Одной из главных тем переговоров станет судьба "Северного потока – 2", строительству которого пытается помешать Вашингтон. Давление, которое оказывает американская сторона на немецких коллег, беспрецедентно. В ход уже пошли прямые угрозы бизнесу и руководству Германии. Это заставляет Берлин дать жесткий отпор Вашингтону, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Защищая "Северный поток – 2", Германия защищает, прежде всего, саму себя", – подчеркнул российский сенатор.

По его мнению, Берлин твердо решил напомнить Вашингтону, что они - равноправные партнеры, и Германия имеет право отстаивать собственные экономические интересы, передает "Российская газета". Все прекрасно понимают, что, один раз продавив немецких политиков по столь принципиальному вопросу, американцы продолжат делать это и по другим международным аспектам. Это ударит по репутации Берлина и среди европейцев.

"Для немцев сейчас давать задний ход означало бы потерпеть унизительное поражение, которое будет воспринято в Евросоюзе как признак слабости Германии, претендующей на роль неформального лидера ЕС", – пояснил Пушков.

Отстояв "Северный поток – 2", Германия докажет, что она, во-первых, умеет постоять за себя, а во-вторых, подтвердит, что с Россией можно и нужно иметь дело, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

Газопровод "Северный поток – 2" тянут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Половину расходов на строительство несет российский "Газпром", вторую часть – европейские энергетические концерны Engie Energy, Shell, Uniper, Wintershall, OMV.