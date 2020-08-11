Между тем, Москва и Берлин в унисон говорят о планах реализовать проект

Заявления немецкой компании Uniper о возможной консервации газопровода "Северный поток – 2" из-за опасений новых санкций США демонстрирует "свинское" отношение Европы к России. Но Москва терпеливо все сносит. Об этом заявил известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"У нас на этих направлениях такая толпа "котов Леопольдов" сидит, которые сразу объяснят, почему они неправы, но мы с ними конфликтовать никак не можем, они ведут себя, как свиньи, а мы как люди, они не придерживаются правил, а мы придерживаемся", – написал профессор в своем телеграм-канале.

Он считает, что руководство РФ в плане газопровода слишком "мирное" и "терпеливое", однако оно должно что-то предпринять, чтобы в Старом Свете не было больше уже имеющихся и военных Пентагона, и штатовского СПГ.



Напомним, ранее сегодня "Утро.ру" сообщило, что германская энергетическая компания Uniper, являющаяся одним из партнеров "СП – 2", допустила заморозку строительства российской трубы из-за угрозы попасть под очередные рестрикции Вашингтона. Об этом американцы регулярно предупреждают европейцев, в особенности немцев.

Между тем, встречаясь во вторник, 11 августа, в Москве с главой МИД ФРГ Хайко Маасом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о завершении строительства газопровода, заявил, что "есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время". По его словам, к этому стремятся все участники проекта, передает РИА "Новости".

Его поддержал и немецкий коллега, назвавший санкции США "ложным и неверным путем".

"В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", – подчеркнул Маас.