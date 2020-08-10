Пригожин поздравил Лукашенко с победой на выборах

В Медиагруппе "Патриот" напомнили, что именно при Лукашенко Белоруссия встала на ноги

В Белоруссии состоялись выборы президента. Медиагруппа "Патриот" поздравила Александра Лукашенко с победой. Открытое письмо опубликовано Федеральным агентством новостей (ФАН).

По данным экзитполов, с большим перевесом на выборах лидирует Александр Лукашенко. При явке в 84% он набирает около 80% голосов и может занять президентский пост вот уже в шестой раз.

В Медиагруппе "Патриот", главой попечительского совета которого является предприниматель Евгений Пригожин, напомнили, что именно при Лукашенко Белоруссия встала на ноги.

"Под вашим руководством Белоруссия поднялась с колен в 90-е, окрепла в 2000-е и стала образцом для молодых европейских государств в 2010-е",

– отмечается в письме.

Напомним, в октябре 2019 года Евгений Пригожин возглавил попечительский совет только что созданной Медиагруппы "Патриот". В комментарии для журналиста РБК Владимира Дергачева предприниматель отметил: "Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился".