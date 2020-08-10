Зеленскому посоветовали не лезть в дела Белоруссии

Зеленскому посоветовали не лезть в дела Белоруссии
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной рекомендовали быть столь же мудрым при решении собственных проблем

Президент Украины Владимир Зеленский тонко разобрался в перипетиях белорусской политики. Но было бы лучше, если бы он применил свои советы к ситуации в его стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление главы Незалежной по поводу протестов в Минске после выборов.

Ранее Зеленский напомнил белорусам, что только взаимопонимание между конфликтующими сторонами может вести страну к свободе, и рекомендовал отказаться от насилия.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей", – написала Захарова в "Фейсбук".

По мнению дипломата, следование этим принципам давно могло бы продвинуть Киев и Донбасс к выполнению Минских договоренностей и урегулированию конфликта, передает "Царьград".

Что касается Белоруссии, то не Украине с ее опытом насильственного свержения власти что-то советовать протестантам, отметила Захарова.

"Белоруссия (…) разберется сама, как ей жить", – цитирует "Свободная пресса" дипломата.

Накануне в Белоруссии прошли массовые протесты в связи с победой Александра Лукашенко на президентских выборах. В свою очередь, лидер назвал состоявшиеся в воскресенье выборы "праздником" и пригрозил "адекватным ответом" недовольным. 

По предварительным данным ЦИК Республики, Лукашенко набирает более 80% голосов. В штабе его соперницы Светланы Тихановской заявляют, что 80% набрала она, и отказываются признавать итоги выборов. Тем временем Лукашенко начал принимать поздравления иностранных коллег. Глава России Владимир Путин уже позвонил.

Николай ВИКТОРОВ

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