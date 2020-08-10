Выявлена причина разногласий между Россией и Белоруссией

Выявлена причина разногласий между Россией и Белоруссией
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Камнем преткновения является Крым и стремление Минска сблизиться с Западом

Белоруссия, которая не признает территориальную целостность  России вместе с Крымом, не может быть нашим союзником. А Москва должна поставить перед новым-старым президентом Республики Александром Лукашенко вопрос об официальном признании полуострова регионом РФ. Об этом заявил в рамках онлайн-марафора "Выборы в Белоруссии" российский политобозреватель Дмитрий Бабич.

"Ну, господа, как мы можем объединяться в союзное государство со страной, которая не признает часть нашей страны – Крым, – частью нашего союзного государства? К сожалению, когда мы говорим о союзном государстве России и Белоруссии, нам никуда не уйти от идеологического вопроса", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

По его мнению, нынешняя конфронтация РФ с Западом возникла даже не по причине того, что российские элиты после развала Советского Союза планировали развивать отечественные ресурсы с зарубежными партнерами на выгодных именно для них условиях. На самом деле, проблема не в экономике, а в идеологии. Последняя же на Западе радикальная, с извращенным пониманием либерализма, отметил Бабич.

"Мы находимся в ситуации идеологического противостояния с Западом... А Лукашенко, у меня такое ощущение, просто из-за недостатка своего образования, он это сам до сих пор не понял", – полагает политобозреватель.

С его точки зрения, на Западе бацьку просто хотят уничтожить по идеологическим причинам. Причем, подчеркнул эксперт, такая угроза нависла не только над Белоруссией, но и над Россией. Задача – в корне изменить наш образ жизни, что уже произошло на Украине.

"Это все равно, как накануне гитлеровского вторжения не называть слово нацизм, а говорить, что у нас какие-то проблемы с Германией", – пояснил Бабич.

Он считает, что между РФ и Белоруссией не получается 100% экономическая интеграция, поскольку наши элиты не осознают данную общую угрозу, которая идет с Запада и с которым Лукашенко до сих пор стремится договорится, как и представители российского истеблишмента. Но вот свергнутый с результате госпереворота украинский лидер Виктор Янукович и "другие могли бы их научить, что вообще-то они пытались, и им это вышло боком", резюмировал эксперт.

Напомним, накануне прошли выборы президента Белоруссии. По предварительным данным республиканского Центризбиркома, Лукашенко побеждает с огромным перевесом – бацька набирает 80,08% голосов избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская – 10,09%. Последняя подала в ЦИК жалобу, т.к. не верит в эти цифры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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