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Глава Белого дома Дональд Трамп не годится для управления государством, потому что мнение иностранных лидеров для него важнее, чем слова собственных советников и руководителей спецслужб. Об этом заявил бывший консультант американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
По его словам, он убедился в непригодности Трампа на роль глава США во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Администрацию Белого дома тогда буквально шокировал тон, которым Трамп разговаривал с Путиным. Более того, одного слова главы Кремля хватило, чтобы президент США согласился, что у России не было причин для вмешательства в американские выборы, несмотря на то что отчеты разведки США сообщали совершенно иное.
"Президент (Трамп – прим. ред.), похоже, не понимал, что люди могут быть расстроены тем, что он приравнивает слова Путина к словам нашего разведывательного сообщества", – отметил Болтон в интервью Business Insider.
Экс-советник также заявил, что возражает против второго срока Трампа на посту президента США. Впрочем, кандидатура выдвиженца демократов Джо Байдена его также не устраивает. Но главное, по его мнению, чтобы в выборы 2020 г. не вмешались Россия и Китай.
Болтон был уволен из президентской администрации в сентябре прошлого года. После этого он написал книгу, в которой раскрывает секреты Белого дома и подает личность Трампа в весьма неприглядном виде.
Очередные выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.
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