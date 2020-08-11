Доверие Трампа к Путину потрясло американцев

Доверие Трампа к Путину потрясло американцев
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Слова президента России для главы США оказались важнее отчетов ЦРУ

Глава Белого дома Дональд Трамп не годится для управления государством, потому что мнение иностранных лидеров для него важнее, чем слова собственных советников и руководителей спецслужб. Об этом заявил бывший консультант американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, он убедился в непригодности Трампа на роль глава США во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Администрацию Белого дома тогда буквально шокировал тон, которым Трамп разговаривал с Путиным. Более того, одного слова главы Кремля хватило, чтобы президент США согласился, что у России не было причин для вмешательства в американские выборы, несмотря на то что отчеты разведки США сообщали совершенно иное.

"Президент (Трамп – прим. ред.), похоже, не понимал, что люди могут быть расстроены тем, что он приравнивает слова Путина к словам нашего разведывательного сообщества", – отметил Болтон в интервью Business Insider.

Экс-советник также заявил, что возражает против второго срока Трампа на посту президента США. Впрочем, кандидатура выдвиженца демократов Джо Байдена его также не устраивает. Но главное, по его мнению, чтобы в выборы 2020 г. не вмешались Россия и Китай.

Болтон был уволен из президентской администрации в сентябре прошлого года. После этого он написал книгу, в которой раскрывает секреты Белого дома и подает личность Трампа в весьма неприглядном виде.

Очередные выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Соинвестор "Северного потока - 2" допустил крах проекта из-за санкций США

Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода

В США обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии

Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей