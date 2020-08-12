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Народный артист Советского
союза, российский дирижер Владимир Спиваков опубликовал обращение, адресованное
президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Артист заявил, что возвращает
главе республики Орден Франциска Скорины, которым был награжден в 2014 году, по политическим причинам.
По словам Спивакова, в стране царит "мракобесие", направленное против протестующих граждан. За свою профессиональную карьеру он многократно выступал в Белоруссии, однако ситуация после выборов заставила сердце "биться в унисон" с народом, который желает соблюдения прав и свобод. По этой причине маэстро отказывается от награды, полученной от Лукашенко.
"Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – написал в своем "Инстаграме" Спиваков.
Дирижер добавил, что "плачущие утешатся".
Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в галерею социальной терпимости "Голубые ели", открытую в Москве экс-главой Архангельска Александром Донским, и разгромили помещение. Инцидент произошел после того, как владелец записал видеозапись с молебеном о победе Лукашенко.
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