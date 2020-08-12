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Украина намерена получить 28 россиян, которые были задержаны в Минске. Генеральная прокуратура страны направила запрос в Белоруссию о выдаче "боевиков".
Киев будет добиваться передачи россиян от Минска, чтобы привлечь к уголовной ответственности – они обвиняют мужчин в том, что те якобы совершили преступления на Донбассе. Из 28 задержанных девять имеют гражданство Украины, сообщает РИА "Новости". Всем предъявлено обвинение, связанное с участием в террористической организации.
Однако пока Белоруссия не дала официального согласия на выдачу россиян Украине.
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