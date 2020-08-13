Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко

Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Белорусская элита и большинство граждан не хотят революции и сопротивляются давлению агрессивного меньшинства. Поэтому власть Республики во главе с Александром Лукашенко довольно легко победила сопротивление. Но радоваться рано: пока удалось выиграть только в первом раунде, сказал директор аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его мнению, протестующие сами дали власти преимущество. Уличные акции начались в Минске, где правоохранительные органы были готовы к беспорядкам и быстро их подавили. Оппозиция не предоставила протестующим лидера, вокруг которого можно было бы сплотиться и биться до конца – Светлана Тихановская уехала из страны, а больше никого не осталось. Тактика малых протестов по дворам не сработала, поскольку белорусы не поняли, зачем это нужно. В итоге организаторы уличных акций ничего не получили, кроме повода для критики Лукашенко со стороны Запада, отметил эксперт на портале "Украина.ру".

Но даже Западу не хватает поводов для того, чтобы объявить Лукашенко "ужасным диктатором". Выясняется, что многие распространенные в интернете кадры с белорусских улиц постановочные, смонтированные или просто поданы под определенным углом. Например, в первый день соцсети облетел ролик, как автозак сбивает протестанта в Минске. Мужчину объявили первой жертвой режима. Потом выяснилось, что это не автозак наехал на него, а мужчина сам вскочил на подножку, не удержался и упал, застыв на некоторое время в неподвижной позе.

Скорее всего, организаторы беспорядков в Белоруссии, в которых весьма заинтересован Запад, от своей идеи не отступят и попытаются продлить протестное движение. Забастовки на предприятиях, блокады на дорогах, женщины с цветами против милиции – это все методы, прописанные в "методичке" Джина Шарпа по "мирной" смене власти, и они в Белоруссии уже задействованы, указал аналитик. Как с этим справится Лукашенко – большой вопрос.

Ранее стало известно, что толпу недовольных в Белоруссии подогревают украинские радикалы, специально приехавшие в Республику.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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против майдаунов решение нашли точное-силовое давление,рецепт во всем мире один,раз достали арматуру и коктейли молотова то это уже бандитизм
но колхозник проиграл по другому,белоруссия и ее народ как все русские люди-терпеливый народ,умный и сильный но его довел до каления упырь с усами,вцепился в трон,ума хватает лишь сидеть на нем,какие не делает кремль подарки страна тухнет,все идет на его и свиту,народу фигу без масла
и раз начав этот мятеж,сейчас пока молодежь,они разбудили страну,все увидели что король голый
Валерий Камаев
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Сергей
Вот я не пойму, почему Лукашенко не позволяет оппозиции в присутствии наблюдателей пересчитать голоса в некоторых участках ? Если результаты будут такие, как и заявлены, то вся оппозиция - хулиганы и смутьяны. Если там точно результаты будут другими, то давай дорогой повторные выборы. И не надо никого бить.
Если не понимаешь - значит просто туповат...
Сергей
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Вот я не пойму, почему Лукашенко не позволяет оппозиции в присутствии наблюдателей пересчитать голоса в некоторых участках ? Если результаты будут такие, как и заявлены, то вся оппозиция - хулиганы и смутьяны. Если там точно результаты будут другими, то давай дорогой повторные выборы. И не надо никого бить.
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