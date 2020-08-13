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Украинские радикалы подогревают протесты в Белоруссии. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, ультраправых украинцев заметили среди протестующих в Минске и других городах, президенту Александру Лукашенко обо всем доложили. Но поднимать этот вопрос публично пока не в интересах лидера Белоруссии.
"Ему в данный момент не резон ссориться с Украиной при весьма тяжелых отношениях с Россией", – пояснил Стрелков.
Он допустил, что в Белоруссию приехали не просто радикалы, которым лишь бы ввязаться в драку. Их могли направить в Республику организованно при поддержке структур Арсена Авакова, нынешнего главы МВД Незалежной.
"Аваков и его группировка могут быть причастны к тому, что происходит в Белоруссии", – сказал Стрелков в беседе с URA.RU.
Ранее экс-посол Киева в Минске предупредил белорусов, что Россия может воспользоваться ситуацией в Республике, чтобы взять ее под свой контроль. В Польше уже предложили наказать Россию за беспорядки в Белоруссии.
Массовые протесты белорусов длятся четвертый день подряд.
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