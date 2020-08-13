Артисты требуют прекратить уличное насилие

Обстановка в Белоруссии продолжает накаляться. Знаменитости не остались в стороне и поделились своими мнениями по поводу происходящего. Так, Гарик Харламов решил поддержать протестующих, а Макс Корж призвал остановить демонстрации.

Не всех в Республике устраивают результаты президентских выборов. Избранный глава государства Александр Лукашенко подвергается многочисленным нападкам и критике. Сторону протестующих заняла известная актриса Саша Бортич. Звезда вышла к белорусскому посольству в Москве и принесла плакат "Жыве Беларусь". На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала пост в поддержку активистов.

"Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора", – отметила Бортич.

Ее взгляды разделяет резидент Comedy Club Гарик Харламов. В своем инстаграм-аккаунте он заявил о праве людей на протест и обратился Александру Лукашенко. Артист призвал президента остановить уличные протесы.

"Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!" – написал он.

Лера Кудрявцева тоже не осталась в стороне. По мнению телеведущей, Россия должна вмешаться в ситуацию и не позволить творить "беспредел в стране у наших братьев". Своими взглядами знаменитость поделилась в соцсети.



Певица Наталья Подольская эмоционально переживает ситуацию, сложившуюся в соседнем государстве. Артистка призналась, что сопереживает всем людям, пострадавшим в беспорядках.

"Что тут можно комментировать? Очень больно. За всех. За людей. За всех людей. Очень. Вот и все.", – высказалась артистка в "Инстаграм".

В свою очередь, известный в России белорусский певец Макс Корж призвал протестующих прекратить акции. Он считает, что нужно бороться за свои идеи, однако уличные протесты не дадут активистам желаемых результатов, а только спровоцируют насилие.

Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями с протестов в Белоруссии. Во многих городах страны опять всю ночь шли митинги и столкновения.