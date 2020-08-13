"Засиделся!": звезды высказались о ситуации в Белоруссии после выборов президента

Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саша Бортич. Фото: instagram.com/bortich Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Макс Корж. Фото: instagram.com/maxkorzhmus
продолжениеЭксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко
Артисты требуют прекратить уличное насилие

Обстановка в Белоруссии продолжает накаляться. Знаменитости не остались в стороне и поделились своими мнениями по поводу происходящего. Так, Гарик Харламов решил поддержать протестующих, а Макс Корж призвал остановить демонстрации.

Не всех в Республике устраивают результаты президентских выборов. Избранный глава государства Александр Лукашенко подвергается многочисленным нападкам и критике. Сторону протестующих заняла известная актриса Саша Бортич. Звезда вышла к белорусскому посольству в Москве и принесла плакат "Жыве Беларусь". На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала пост в поддержку активистов.

"Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора", – отметила Бортич.

Ее взгляды разделяет резидент Comedy Club Гарик Харламов. В своем инстаграм-аккаунте он заявил о праве людей на протест и обратился Александру Лукашенко. Артист призвал президента остановить уличные протесы.

"Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!" – написал он.


Лера Кудрявцева тоже не осталась в стороне. По мнению телеведущей, Россия должна вмешаться в ситуацию и не позволить творить "беспредел в стране у наших братьев". Своими взглядами знаменитость поделилась в соцсети.

Певица Наталья Подольская эмоционально переживает ситуацию, сложившуюся в соседнем государстве. Артистка призналась, что сопереживает всем людям, пострадавшим в беспорядках.

"Что тут можно комментировать? Очень больно. За всех. За людей. За всех людей. Очень. Вот и все.", – высказалась артистка в "Инстаграм".


В свою очередь, известный в России белорусский певец Макс Корж призвал протестующих прекратить акции. Он считает, что нужно бороться за свои идеи, однако уличные протесты не дадут активистам желаемых результатов, а только спровоцируют насилие.


Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями с протестов в Белоруссии. Во многих городах страны опять всю ночь шли митинги и столкновения.

Ольга ФЕДОРОВА

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