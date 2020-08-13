Киеву дали два года на возвращение Донбасса

Киеву дали два года на возвращение Донбасса
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украина теряет шансы сохранить территорию

Затягивая выполнение Минских соглашений и отказываясь от переговоров с лидерами Донбасса, Киев своими руками отрывает территорию от Украины. Через два года договариваться вообще будет не о чем – все жители региона получат российские паспорта, и вопрос будет закрыт. Об этом предупредил украинский политолог Михаил Погребинский.

"Там уже 200 0 300 тысяч людей получили русские паспорта. Еще два года будете думать над этим, и там получит паспорта миллион людей, и вообще ничего не сделаете тогда", – подчеркнул Погребинский.

Политолог отметил, что, как сторонник "украинского Донбасса", он не раз призывал власти и депутатов Верховной рады изменить курс и начать переговоры. Только так можно найти компромисс, согласовать ранее упущенные детали. Если этого не делать, то Донбасс будет потерян, заявил Погребинский в эфире NewsOne.

Ранее в Киеве представили "план деоккупации Донбасса", значительное место в котором уделено судьбе нынешних сторонников ДНР и ЛНР. Их ждет суд за измену родине. К их числу относятся и те, кто оформил гражданство России. По данным на январь 2020 года, более 220 тысяч жителей Донбасса уже имеют российские паспорта.

Николай ВИКТОРОВ

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