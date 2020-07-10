Украина предупредила Европу о намерении России выйти из Минских соглашений

Украина предупредила Европу о намерении России выйти из Минских соглашений
Фото: commons.wikimedia.org/Kremlin.ru (CC BY 4.0)
Сами власти Незалежной готовы выполнить все договоренности, но не с "оккупантами"

Киев заподозрил Москву в намерении отказаться от Минских соглашений. Такие выводы там сделали после слов постпреда РФ Бориса Грызлова о том, что на территории Украины сегодня существуют еще два государства. Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк тут же поспешил поделиться подозрениями с Советом Европы.

"Означает ли заявление господина Грызлова, что Россия намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы?" – обратился Цымбалюк с вопросом к участникам заседания совета ОБСЕ.

Со своей стороны, украинский дипломат заверил собравшихся, что Киев строго придерживается Минских соглашений и ведет диалог с жителями Донбасса. Но не с теми, кто получил российский паспорт и поддерживает нынешние власти в Луганске и Донецке, а теми, кто покинул территорию ЛНР и ДНР из-за их "оккупации", передает "Интерфакс-Украина".

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев обвинил Киев в попрании европейских ценностей, в результате чего Донбасс будет окончательно потерян Украиной. Еще один народный избранник предупредил, что нынешняя политика ведет к утрате Незалежной еще ряда территорий, и даже привел их список. При этом президент Владимир Зеленский на днях не смог ответить на вопрос, как продвигается мирное урегулирование в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

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