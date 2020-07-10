Лидер "Евросолидарности" предупредил Старый Свет о неких фейках из РФ

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал Евросоюз ввести очередные антироссийские санкции за якобы "дезинформационную кампанию", которую ведет Москва в отношении европейцев, чем подрывает безопасность на континенте.

Свой призыв "шоколадный король" сделал во время онлайн-форума Европейской народной партии.

"Призвал наших партнеров из Евросоюза рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте", – написал пан Порошенко в своем "Фейсбук".

По его словам, Незалежная всегда была и остается полигоном РФ в испытании различных форм гибридной войны, в том числе и информационной. Экс-президент ознакомил европейских партнеров со своим "опытом" противодействия российской гибридной "агрессии" в течение 2014 – 2019 годов.

Отметим, свое заявление Петр Алексеевич сделал аккурат на фоне разгорающегося скандала с пленками его телефонных переговоров якобы с президентом России Владимиром Путиным в 2015-м и тогдашним вице-президента США Джо Байденом.

"Шоколадный король" эти записи назвал фальшивкой.

