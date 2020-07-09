Не исключено, что даже столицу Незалежной придется менять

Политика киевских властей уже привела к потере Крыма и Донбасса. На очереди – другие регионы, среди которых может оказаться даже столица Украины. Об этом предупредил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его мнению, сейчас страной правят "подлецы и негодяи", которые играют в политику, забывая при этом, что приносят страдания людям, простым труженикам. Они буквально "добивают" народ. Но в результате могут получить обратную реакцию. И тогда Незалежная потеряет гораздо больше, чем в 2014 году.

"Они делают все, чтобы Украина уже в ближайшее время потеряла целые регионы – Херсон, Николаев, Одессу, Харьков и даже Киев. А ведь это произойдет, и очень скоро", – предрек Журавно в интервью РИА ФАН.

Ранее экс-депутат Анна Герман обвинила действующего президента Украины и его команду в том, что своими действиями они уничтожают всякую надежду на возвращение Крыма и Донбасса. По ее словам, Киев не выполняет свои обязательства, в результате ему не верит собственное население и с ним не считаются на международной арене.

На днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему не считает Украину отдельным государством, и рекомендовал бежать из этой страны, пока не поздно. По словам российского политика, в Киеве есть провокаторы, которые готовы развязать войну и уничтожить Незалежную по указке Запада.