"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева

"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
Владимир Жириновский. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Запад все делает, чтобы уничтожить Украину, и уже преуспел в этом

Противники России используют Украину как подставное государство, параллельно избавляясь от ее населения. На это указал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. А тот публиковать разговор отказался, признав опасными многие темы, которые затронул российский политик. Из расшифровки интервью эти опасения становятся понятны.

Западные воротилы используют Украину, подсовывая ей деньги и ложные идеи, истребляя тем временем людей. "Вас было 52 миллиона в 1991 году. Сейчас 32 не насчитаете. Где 20 миллионов?" - задал вопрос Жириновский.

Но чтобы украинцы не задумывались над этой ситуацией, им навязывают вражду с Россией, с русским языком, обвиняют россиян в покушении на независимость такого якобы древнего государства – Украина, опровергают факты. Но на деле все было иначе: Украина стала развиваться только при СССР.

"Назовите мне хотя бы один исторический документ, где было написано: Украина установила дипломатические отношения, допустим, с Францией, год 1700-й. Есть такое? Год 1800-й – есть такое? Год 1900-й – есть такое? Когда Украина имела дипломатические отношения с кем-либо? Ее не было никогда", – приводит сайт "Комсомольская правда" тезисы из интервью.

Лучшим доказательством того, что Украина и Россия всегда были тесно связаны, – это практически повсеместное использование жителями русского языка. Даже сейчас в Киеве большинство предпочитает общаться на русском. Власти заставляют народ говорить на украинском, но люди делают это с ненавистью и мечтают, когда же эти времена пройдут.

"90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России", – уверен Жириновский.

По его мнению, ждет этого и Дмитрий Гордон. И это понятно, ведь любому журналисту хочется открыто высказывать свое мнение, не опасаясь быть застреленным, любому гражданину хочется жить в процветающей стране с богатой промышленностью.

"Мечтаете жить спокойно, чтобы работал Киевский мотоциклетный завод – вы бы сели на мотоцикл и с ветерком до Одессы по прямой автостраде. "Сапсан" пустим – три часа до Киева! До Крыма будет идти шесть часов "Сапсан". Представляете, как будет хорошо!" – нарисовал картину жизни украинцев под властью Москвы Жириновский.

Впрочем, такому мирному сценарию пытаются помешать подкупленные Западом провокаторы. Они не только сеют раздор между народами, но и подталкивают страны к военному столкновению. По словам Жириновского, на Украине есть желающие первыми выстрелить в сторону России, зная, что ответ будет жестким.

"Если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили", – пояснил политик.

"Война будет страшная. Это не Вторая мировая, это последняя война, – предупредил Жириновский и рекомендовал Гордону бежать, пока не поздно. –  У вас есть хороший чемодан? Уложите вещи и – на вокзал". Вы первый можете сбежать из Киева. Ищите место, где вы можете жить в спокойной обстановке. Это только в России", - заключил Жириновский.

Ранее командующий военным флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что армия страны готовится к полномасштабным вооруженным действиям против России. Вскоре, правда, глава ВСУ Сергей Наев опроверг эту информацию, отметив, что его подчиненный недавно занял должность и еще не владеет ситуацией.

В мае Дмитрий Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, похваставшись, что смог за время разговора выведать у нее больше, чем украинские спецслужбы за предыдущие пять лет. Но после нападок местных националистов признался, что провел интервью по заданию СБУ. В ведомстве, однако, это заявление не подтвердили.

Николай ВИКТОРОВ

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