"Пыль в глаза": Америка готовится предать Россию после сближения

"Пыль в глаза": Америка готовится предать Россию после сближения
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
Аналитики Sohu указали на подозрительные действия американских властей

В последнее время отношения между США и Россией начинают теплеть – несмотря на давление со стороны Европы, Трамп настаивал на приглашении РФ в G7. Советник президента Штатов по безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что Россия не враг Америке, а сотрудничество между странами будет полезно всему миру. Однако, отмечают аналитики Sohu, это лишь "пыль в глаза". 

Они уверяют, что Америка никогда не откажется от своей политики сдерживания агрессии со стороны России, а своими заявлениями лишь пытаются обмануть страну. США перебрасывают войска в Польшу – поближе к российским границам. Это дает Москве повод для беспокойства. 

Также президент Дональд Трамп скрывает, что в последнее время возросло количество столкновений американских и российских военных на границах с Россией. Истребителям РФ все чаще приходится перехватывать разведчиков США – маневры происходят почти ежедневно. 

Штаты пытаются всеми способами заставить Россию отказаться от разработки гиперзвукового оружия, пишет New Inform, поскольку боятся доминирования страны в военной сфере.

"Соединенные Штаты, с одной стороны, усиливают военное давление на Москву, а с другой – развязывают добрую волю к мирным переговорам", – сообщается в статье. 

В данный момент, именно гиперзвуковое оружие является главной смертельной угрозой для Америки, подчеркивают аналитики. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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