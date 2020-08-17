Зеленский созвал экстренное совещание из-за кризиса в Белоруссии

Президент переживает, как события в соседней стране отразятся на Украине

Глава Незалежной Владимир Зеленский провел закрытое совещание. На встречу позвали глав силовых и разведывательных структур. Во время заседания собравшиеся обсудили то, как протесты в Белоруссии могут сказаться на Украине. 

Об этом сообщила пресс-служба президента Незалежной. Как говорится в заявлении, Зеленский полагает – то, что сейчас происходит в Республике, может оказать воздействие на его страну. 

Участники совещания также поразмышляли над тем, какие могут быть варианты развития событий в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после выборов президента страны. 

Полина ИВАНОВА

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