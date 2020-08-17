Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
588 новости
Глава Незалежной Владимир Зеленский провел закрытое совещание. На встречу позвали глав силовых и разведывательных структур. Во время заседания собравшиеся обсудили то, как протесты в Белоруссии могут сказаться на Украине.
Об этом сообщила пресс-служба президента Незалежной. Как говорится в заявлении, Зеленский полагает – то, что сейчас происходит в Республике, может оказать воздействие на его страну.
Участники совещания также поразмышляли над тем, какие могут быть варианты развития событий в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после выборов президента страны.
Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти
Выводы следствия о крушении "Боинга" основаны на ложных данных